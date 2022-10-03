ليز تراس لمسرور بارزاني.. تجمعنا قيم مشتركة وملتزمون بحماية أمن كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أنه تلقّى رسالة من رئيسة وزراء بريطانيا والتي تطرقت الى زيارة بارزاني الى بريطانيا في وقت سابق من هذا العام، مضيفةً ان كوردستان وبريطانيا تجمعهم قيم مشتركة وانهم ملتزمون بحماية أمن إقليم كوردستان واستقراره.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم الاثنين "تلقينا رسالة من رئيسة وزراء المملكة المتحدة السيّدة ليز تراس، تطرقت فيها إلى زيارتنا التي قمنا بها إلى بريطانيا في وقت سابق من هذا العام، وقالت "لقد كان من دواعي سروري أن استقبل سيادتكم في لندن خلال شهر نيسان من العام الجاري، وأتمنى أن تكون تلك الزيارة مثمرة".

وأضاف رئيس الحكومة "كذلك تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية عن العلاقة التاريخية بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، وجاء في رسالتها: "يسعدني أن العلاقة بين الجانبين اليوم أقوى بكثير من أي وقت مضى".

وأشار بارزاني الى أن رئيسة وزراء المملكة المتحدة قالت "تجمعنا قيم مشتركة، وملتزمون بحماية أمن إقليم كوردستان واستقراره كجزء من عراق قوي وموحد، وسنواصل العمل سوية بشكل وثيق لمواجهة الإرهاب".

وتابع بيان رئيس الحكومة "عبّرت رئيسة وزراء المملكة المتحدة في رسالتها إلينا بالقول "آمل أن نعمل معاً من أجل تعزيز علاقاتنا".