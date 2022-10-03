بارزاني والكاظمي يؤكدان على ضرورة احترام السيادة العراقية

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأكدا على ضرورة احترام السيادة العراقية والتزام العراق وإقليم كوردستان بعلاقات حسن الجوار.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان لها اليوم الاثنين "التقى اليوم الاثنين 3‏‎ ‎تشرين الأول 2022 فخامة رئيس إقليم كوردستان، السيد نيجيرفان ‏بارزاني رئيس مجلس الوزراء العراق الاتحادي السيد مصطفى الكاظمي".

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء "التباحث في آخر مستجدات سير العملية السياسية، والمساعي التي تبذلها ‏‏الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية ‏‏الفاعلة والحفاظ على السلم الأهلي، وتبنّي الحوار كنهجٍ وحيدٍ لإنتاج الحلول".

وأشار البيان الى انه "‎ركّز الطرفان على أن دماء العراقيين وأرواحهم، ‏وحفظ الأموال والممتلكات العامة والخاصة ‏هي غاية وهدف في الوقت نفسه، والتأكيد على ‏أن الجميع مطالبون بالتعاون مع القوات ‏الأمنية وتيسير أدائها لواجبها، للحفاظ على أمن ‏العراق واستقراره‎".

وتابع البيان "بحث الطرفان التطورات الأمنية الأخيرة واستهداف مناطق في إقليم كردستان، وأكدا على ‏‏‏ضرورة احترام السيادة العراقية، ورفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات ‏الإقليمية، ومؤكدين التزام العراق وإقليم كوردستان بعلاقات حسن الجوار وان لا تكون ‏الأراضي العراقية مصدر ‏تهديد ‏لدول الجوار".‏