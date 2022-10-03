سیاسة

"استمرار الأزمة ليس مقبولاً".. برهم صالح يدعو لإطلاق "حوار جاد" بين أربيل وبغداد

"لا يمكن المراهنة أكثر على صبر شعبنا بالتطمينات والكلام والوعود"
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برهم صالح
برهم صالح
کوردستان كوردستان العراق برهم صالح

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين إلى اطلاق "حوار جاد" بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لإنهاء تاريخ طويل من خلافاتهما الشائكة في العديد من الملفات.

وقال صالح في كلمة له ألقاها بمناسبة مرور خمس سنوات على رحيل الرئيس الأسبق جلال طالباني، "أمامنا جميعاً مسؤولية تاريخية ووطنية في رص الصف الوطني للخروج من الأزمة الراهنة والشروع في بناء دولة مقتدرة وفاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز سيادته وتضمن سلامة مواطنيه".

وتابع "لا يمكن المراهنة أكثر على صبر شعبنا بالتطمينات والكلام والوعود".

وتطرق الرئيس العراقي إلى المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان وبغداد، قائلاً "قطعاً ليس من المقبول استمرار الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان".

ومضى يقول "لا بد من إطلاق حوار جاد بين الجانبين يضع حلولاً دستورية وقانونية تأخذ في الاعتبار جميع مصالح المواطنين ولا تزج حقوقهم وأرزاقهم في الخلافات السياسية".

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