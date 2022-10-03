بغداد توافق على تسديد دفعة جديدة من المستحقات المتأخرة لفلاحي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وافقت الحكومة العراقية، على تخصيص دفعة جديدة من المستحقات المتأخرة لفلاحي إقليم كوردستان للسنوات 2014 و2015 و2016.

ولم يتسلم فلاحو كوردستان مستحقاتهم المالية بالكامل عن تلك السنوات، ويقول كثير منهم إن عدم تسديدها جاء بـ"قرار سياسي" لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. ولطالما نظم الفلاحون احتجاجات أمام برلمان كوردستان وفي بغداد للمطالبة بمستحقاتهم عن محاصيل تسويق القمح.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أثناء زيارته إلى أربيل، إنه وقّع يوم أمس على صرف مستحقات فلاحي إقليم كوردستان.

وأدلى الكاظمي بهذه التصريحات خلال مشاركته في مراسم الذكرى السنوية لرحيل الرئيس الأسبق جلال طالباني التي نقلت كوردستان 24 وقائعها على الهواء.

هذا وقال مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بإقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل على هامش زيارة الكاظمي، إن توقيع رئيس الوزراء الاتحادي يتعلق بمستحقات الفلاحي للسنوات 2014 إلى 2016.

وسددت الحكومة العراقية لغاية الآن ما قيمته 268 مليار دينار، ولا تزال بذمتها 309 مليارات دينار. وتبلغ قيمة المستحقات المتأخرة أكثر من 570 مليار دينار.