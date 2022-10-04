"الإعلام الأمني" تعلق بشأن أحداث الناصرية وتوجه دعوة للمحتجين

أربيل (كوردستان24)- قالت خلية الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء، ان عناصر مندسة أقدمت على حرق كرفانات تابعة لمبنى ديوان محافظة ذي قار، موجهة في الوقت نفسه دعوة إلى المحتجين في الناصرية.

وافادت الخلية في بيان، أن "قوات الأمن تبذل جهوداً كبيرة لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، إلا أن هناك عناصر مخربة خارجة عن القانون تندس وسط جموع المتظاهرين، كما حصل في محافظة ذي قار".

وتابعت "عناصر ضالة أقدمت (مساء الاثنين)، على حرق كرفانات تابعة لمبنى مجلس المحافظة، وتدمير وحرق الممتلكات العامة"، مؤكدة أن "هذا الأمر مرفوض ويعاقب عليه القانون".

ودعت الخلية كافة المحتجين، الى "الحفاظ على سلمية التظاهرات، وعدم السماح للمندسين بالتواجد داخل التظاهرات، والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المختصة".

وقام متظاهرون يوم امس الاثنين، بإضرام النيران في مدخل ديوان محافظة ذي قار عبر رمي قنابل المولوتوف، وذلك بعد اشتباكات ومناوشات مع قوات الأمن العراقية بـ"الحجارة".