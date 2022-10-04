إنتر ميلان يواجه برشلونة في قمة مباريات دوري أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان24)- يحل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على فريق إنتر ميلان الإيطالي في قمةٍ نارية مساء اليوم الثلاثاء الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث الذي يمتلك نفس النقاط.

ويخوض الإنتر، المتوج باللقب ثلاث مرات آخرها عام 2010، مباراته ضد النادي الكاتالوني، صاحب خمسة ألقاب آخرها عام 2015، بمعنوياتٍ منخفضة بعدما مني الإنتر بخسارته الثانية توالياً والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الإيطالي.

ويسعى الفريق الكاتالوني للفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث لاعتلاء صدارة المجموعة، وضمان خطف إحدى بطاقتى التأهل منتشياً بنتائجه القوية في الدوري الاسباني، لمواصلة الانتصارات في المسابقة القارية.