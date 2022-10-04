ارتفاع سعر المعدن الأصفر في تداولات أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ارتفع سعر المعدن الأصفر، في تداولات اليوم الثلاثاء، باسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 147.900 دينار عراقي

100 يورو = 145.000 دينار عراقي

100 باوند إسترليني = 167.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 8000 دينار عراقي

100 ألف تومان إيراني = 4500 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2014 دينار عراقي

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار24 = 405.000 دينار عراقي

مثقال عيار21 = 360.000 دينار عراقي

مثقال عيار18 = 305.000 دينار عراقي