الرئيس الشيشاني يتعهّد بإقحام أولاده الثلاثة في الجبهة الأوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- تعهّد الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، بإرسال أولاده الثلاثة للقتال إلى جانب القوات الروسية ضد الجيش الأوكراني.

وخلال رسالةٍ في تيلغرام، كتب قاديروف الذي يُعدُّ أبرز حليفٍ للرئيس الروسي، أن أولاده بدأوا تدريباتهم العسكرية، عندما كانوا صغاراً، وقد "جاء الوقت الذي يمكنهم فيه الحصول على الخبرة العملية".

يأتي ذلك، بينما أعلن الرئيس الأوكراني استعادة جيشه السيطرة على عدة مناطق جنوبي وشرقي البلاد، عقب أيامٍ من إعلان بوتين ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا.

وأرفق الرئيس الشيشاني الذي يمتلك ميليشيا خاصة قوية تسمى "قاديروفتسي"، مقطعاً مصوراً مع الرسالة يظهر أولاده، وهم يطلقون الرصاص خلال تدريبٍ عسكري.

ومع بداية إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا فبراير شباط 2022، قال قاديروف الذي عيّنه بوتين رئيساً على الشيشان 2007، إن قواته تقاتل إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

ولا توجد إحصائية دقيقة عن عدد المقاتلين الشيشان المرسلين للجبهة الأوكرانية، لكن بعض التقارير الصحفية تحدثت عن عشرة آلاف مقاتل، اعترف قاديروف لاحقاً بمقتل عدد منهم.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نهاية فبراير شباط الماضي، الحرب على أوكرانيا بعد محاولاتٍ من رئيسها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).