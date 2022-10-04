سیاسة

قتيلان بـ"ضربة مسيّرة" على مركبة لحزب العمال الكوردستاني في السليمانية

وقع الحادث في ناحية زلاني التابعة لقضاء شاربازير
author_image Kurdistan24 اربیل
تعرضت المركبة إلى أضرار كبيرة - صورة: كوردستان 24
تعرضت المركبة إلى أضرار كبيرة - صورة: كوردستان 24
کوردستان العراق كوردستان تركيا السليمانية حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء أن طائرة تركية مسيّرة شنت ضربة على مركبة تستقلها مجموعة من حزب العمال الكوردستاني، مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين وإصابة ثالث بجروح في محافظة السليمانية.

ووقع الحادث في ناحية زلاني التابعة لقضاء شاربازير عندما قصفت الطائرة المسيّرة مركبة يستقلها عدد من مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب على صفحتها في فيسبوك، إن معلومتها تشير إلى أن الطائرة تابعة للجيش التركي، وإن الضربة أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين من حزب العمال الكوردستاني وإصابة ثالث بجروح.

ونفذت الطائرة ضربتها في الساعة 02:35 دقيقة بالتوقيت المحلي، حسبما أوردته المديرية التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان.

وقال شاهو عثمان قائمقام قضاء شابازير في حديث لكوردستان 24، إن السيارة التي تعرضت إلى الهجوم كانت تسير فوق جسر شيخل مارين.

وهذا أحدث قصف تركي يستهدف المناطق الحدودية التي يتمركز فيها مسلحو حزب العمال، ويأتي متزامناً مع قصف متواصل تنفذه إيران بالمدفعية الثقيلة على حدود كوردستان.

شارك في التغطية هاوزين جمال

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