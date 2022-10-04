ثلاثة باحثين يحصدون جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022

أربيل (كوردستان 24)- حصد ثلاثة باحثين هم آلان أسبكت وجون إف كلوزر وأنطون زيلينغر، جائزة نوبل للفيزياء لعام 2022، تقديراً لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين الثلاثة في معهد كارولينسكا في العاصمة السويدية استوكهولم.

من جانبها، قالت لجنة نوبل "كوفئ الباحثون الثلاثة عن تجاربهم مع الفوتونات المتشابكة، وإثباتهم الانتهاكات لـ(مبرهنة بِل)، وفتحهم طريقا رائدا للحوسبة الكمومية".

وجائزة نوبل للفيزياء، هي من ضمن مجموعة جوائز دولية سنوية تمنحها مؤسسات سويدية ونرويجية في مجال الطب والكيمياء والفيزياء والاقتصاد والأدب والسلام.

وفاز ثلاثة علماء (سيوكورو مانابي وكلاوس هسلمان وجورجيو باريزي)، بنسخة العام الماضي لذات الجائزة، لإسهام أعمالهم في تفسير قوى الطبيعة المعقدة والتنبؤ بها.

ومن المقرّر أن يُعلن يوم غدٍ الأربعاء عن أسماء الفائز/ الفائزين بالجائزة بمجال الكيمياء، على أن يُعلن عن أسم الفائز في مجال الأدب يوم الخميس القادم.

في وقتٍ سيُعلن عن الفائز بجائزة نوبل للسلام، يوم الجمعة القادم، وجائزة الاقتصاد يوم 10 اكتوبر تشرين أول الجاري.

وكان الباحث السويدي، سفانتي بابو، قد حصد أمس الاثنين، جائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء لعام 2022، مع بداية اسبوع توزيع جوائز نوبل.

ألفريد نوبل، وهو صناعي سويدي ومخترع الديناميت والأب الروحي لجائزة نوبل التي تُعدّ من أكثر الجوائز المرموقة الممنوحة في مجالات تخصصها، كان قد صادق على الجائزة السنوية في وصيته عام 1895، ومُنحت لأول مرة عام 1901.