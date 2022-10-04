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ميركل تفوز بجائزة نانسن لجهودها "الأخلاقية" في احتضان اللاجئين السوريين

من المقرّر أن تتسلم المستشارة الألمانية السابقة جائزتها البالغ قيمتها 150 ألف دولار، خلال حفل ينظم في جنيف
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استقبلت ألمانيا تحت قيادة المستشارة الفيدرالية السابقة ميركل أكثر من 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء في عامي 2015 و 2016 – وذلك في ذروة الصراع في سوريا ووسط أعمال عنف دموية في أماكن أخرى
استقبلت ألمانيا تحت قيادة المستشارة الفيدرالية السابقة ميركل أكثر من 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء في عامي 2015 و 2016 – وذلك في ذروة الصراع في سوريا ووسط أعمال عنف دموية في أماكن أخرى
العالم ميركل ألمانيا لاجئين سوريا

أربيل (كوردستان 24)- مُنِحت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء جائزة نانسن، تقديراً لجهودها في استقبال أكثر من مليون لاجئ بين عامي 2015 و2016.

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة التي تمنح الجائزة على موقعها الإلكتروني أن ميركل "أظهرت شجاعة أخلاقية وسياسية كبرى"، وبسبب تصميمها على استضافة طالبي لجوء عندما كانت تتولى مهامها.

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي، في بيان "لقد كانت قيادة حقيقية تناشد إنسانيتنا المشتركة وتقف بحزم ضد أولئك الذين تحدثوا عن الخوف والتمييز"، وفق فرانس برس.

ومن المقرّر أن تتسلم المستشارة الألمانية السابقة جائزتها البالغ قيمتها 150 ألف دولار، خلال حفل ينظم في جنيف في العاشر من تشرين الأول أكتوبر الجاري.

واستقبلت ألمانيا عندما كانت ميركل تشغل منصبها، أكثر من 1.2 مليون لاجئ، بين عامي 2015 و2016، معظمهم من السوريين خلال الحرب الدائرة في بلادهم منذ عام 2011.

وأشادت لجنة اختيار الجائزة بالمستشارة الألمانية السابقة، واعتبرتها "القوة الدافعة وراء جهود ألمانيا الجماعية لاستقبالهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع".

واستُحدِثت جائزة نانسن، عام 1954، تكريماً لـلنرويجي فريدجوف نانسن، وهو أول مفوضٍ سامٍ للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لعمله المميز في خدمة اللاجئين.

 

 

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