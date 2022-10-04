بلاسخارت تحذر من "مخاطر واقعية" في العراق: خيبة أمل الشعب وصلت عنان السماء

أربيل (كوردستان 24)- حذرت الممثلة الأممية الخاصة جينين هينيس بلاسخارت في العراق اليوم الثلاثاء من "مخاطر واقعية" قد تنذر بسفك مزيد من الدماء في البلاد التي أصيب شعبها بخيبة أمل وصلت إلى عناء السماء.

وقالت بلاسخارت في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن عن الوضع في العراق إنه "خلال الأشهر الاثني عشر الماضية كان للشقاق ولعبة النفوذ السياسي الأولوية على حساب الشعور بالواجب المشترك وقد تركت الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف السياسي البلد في مأزق طويل الأمد".

وأشارت إلى أن العراقيين كانوا "رهينة لوضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن احتماله، ليتحول إلى اشتباكات مسلحة... لا يوجد أي مبرر للعنف".

وتابعت "بوجود مخاطر لا تزال واقعية للغاية لوقوع مزيد من الفتنة وسفك الدماء، لا يسعنا إلّا أن نكرر أهمية إبعاد أي احتجاج عن العنف. يتعين على كافة الأطراف التصرف بمسؤولية في أوقات تصاعد التوتر".

وحثت بلاسخارت على ضرورة مشاركة جميع الأطراف العراقية في الحوار، وقالت "لكي يؤتي الحوار أُكله، من المهم جداً أن تشارك فيها الأطراف كافة، هناك حلول، ولكن فقط لو كان هناك استعداد للوصول الى تسويات، ففي نهاية المطاف، يعود الأمر كله إلى الإرادة السياسية".

وذكرت أنه بوسع أي "زعيم عراقي" أن يجر البلاد إلى "صراع ممتد ومهلك"، كما أن في مقدوره أن يضع المصلحة الوطنية في المقام الأول وأن ينتشل البلد من هذه الأزمة.

وأضافت المبعوثة الأممية أن "خيبة أمل الشعب قد وصلت إلى عنان السماء".

وقالت إن "العديد من العراقيين فقدوا الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه، ولن يؤدي استمرار الإخفاق في معالجة فقدان الثقة هذا سوى إلى تفاقم مشاكل العراق".

وأوضحت بلاسخارت أن "النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي، ويمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق، ولا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه، وإبقاء المنظومة كما هي سوف يرتد بنتائج سلبية".

وتطرقت المبعوثة الأممية في إحاطتها إلى انتخابات برلمان كوردستان، وقالت "التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كوردستان في وقتها المناسب، وعدم التعامل مع توقعات الجمهور بشكل صحيح، وإهمال المبادئ الديمقراطية الأساسية، ستكون باهظة الثمن".

كذلك حذرت من استمرار القصف الإيراني والتركي على إقليم كوردستان، بالقول "حذرت مؤخراً من أن القصف التركي والإيراني في الشمال يمضي لأن يصبح الوضع الطبيعي الجديد في العراق".

وقالت "وفي ظلّ الهجمات الإيرانية التي وقعت الأسبوع الماضي لا يسعني إلا أن أكرر ما قلته يجب أن تتوقف هذه الأفعال الطائشة ولا ينبغي لأي جار أن يتعامل مع العراق وكأنه باحته الخلفية".