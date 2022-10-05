الإطار التنسيقي يزور كوردستان و"رئاسة الجمهورية" وتشكيل الحكومة على طاولة المباحثات

أربيل (كوردستان24)- أعلن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي محما خليل، أن وفداً من الإطار التنسيقي سيزور إقليم كوردستان للتباحث حول مسألة منصب رئيس الجمهورية العراقية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ ما يُقارب السنة بشأن تشكيل الحكومة.

وقال محما خليل في مؤتمرٍ صحفي يوم الأربعاء، إن "وفداً من الإطار التنسيقي سيزور إقليم كوردستان الأسبوع المقبل"، مؤكداً أن "هدف الزيارة هو التباحث مع القادة الكورد حول منصب رئاسة الجمهورية العراقية وتشكيل الحكومة".

وأكد أن "الشهر الحالي سيكون هاماً في العراق"، مشيراً إلى أنه "سيحسم من خلاله موضوع انتخاب رئيسٍ للجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".