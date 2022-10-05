سیاسة

ترامب يقدم طلباً عاجلاً للمحكمة العليا

ويتضمن طلب ترامب اعتراضاً على قرار صادر عن محكمة للاستئناف يسمح للوزارة بالتدقيق في الوثائق من دون انتظار نتائج عمل المسؤول عن مراجعة الوثائق البالغ عددها 11 ألفاً
author_image مظفر مزوري
العالم الرئيس دونالد ترامب المحكمة العليا الاستئناف الوثائق

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طلباً عاجلاً الى المحكمة العليا للولايات المتحدة الامريكية التدخل في قضية الوثائق المصادرة من منزله في مقر إقامته بولاية فلوريدا، لمنع وزارة العدل من فحص مئة وثيقة تحمل اختام سرية.

ويتضمن طلب الرئيس الأمريكي السابق اعتراضاً على قرار صادر عن محكمة للاستئناف يسمح للوزارة بالتدقيق في الوثائق من دون انتظار نتائج عمل خبير مستقل مسؤول عن مراجعة الوثائق البالغ عددها 11 ألفاً التي تمت مصادرتها.

لكن المحكمة العليا التي أجرى دونالد ترامب تعديلات عميقة فيها خلال ولايته الرئاسية ليست ملزمة قبول استئنافه، وهي تضم ستة قضاة محافظين بين أعضائها التسعة، لكنها سببت له انتكاسات بما في ذلك رفضها دعمه في حملته التي تلت الانتخابات.

تتعلق هذه المعركة القانونية الجديدة بأرشيف البيت الأبيض. فعندما ترك السلطة في كانون الثاني/يناير 2021، أخذ دونالد ترامب صناديق كاملة من الوثائق، بينما يلزم قانون صدر في 1978 أي رئيس أميركي بإرسال كل رسائله الالكترونية والورقية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، سلم 15 صندوقا رأى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بعد فحصها  أنه قد يكون يحتفظ بوثائق أخرى في منزله الفاخر في مارالاغو.

وتوجه رجال مكتب التحقيقات الفدرالي إلى هناك مرة أولى في حزيران/يونيو وأصبحوا مقتنعين بأنه لم يتم تسليم جميع الوثائق لهم.

وفي الثامن من آب/أغسطس قاموا بعملية تفتيش غير مسبوقة بناء على مذكرة بشأن "الاحتفاظ بوثائق سرية" و"عرقلة سير تحقيق فدرالي"، وصادروا حوالي ثلاثين صندوقًا آخر.

المصدر: فرانس برس

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