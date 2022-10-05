على خلفية مقتل أميني.. توجه أمريكي وأوروبي لفرض عقوبات على إيران

أربيل (كوردستان24)- يتجه الاتحاد الأوروبي نحو فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع. ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان الإثنين أن بلاده "ستفرض هذا الأسبوع أكلافا إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين".

ويذكر أن مهسا أميني الكوردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما، قد توفيت بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي. وأشعلت وفاتها موجة احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن مع النساء الإيرانيات في مختلف أنحاء العالم.

وأعلنت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ من أوسلو مقرا، أن حصيلة ضحايا قمع الاحتجاجات وصل إلى 92 على الأقل منذ 16 أيلول/سبتمبر بينما أفادت السلطات عن مقتل حوالي 60 شخصاً بما في ذلك 12 عنصرا في القوات الأمنية. وأوقف أكثر من ألف شخص.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن الاتحاد ينظر في جميع الخيارات المتاحة بما في ذلك إجراءات تقييدية ردا على مقتل مهسا أميني والطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن الإيرانية مع المظاهرات" موضحا أنه يعني بعبارة "إجراءات تقييدية" فرض عقوبات.

ويأتي قراره بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان الإثنين أن "الولايات المتحدة ستفرض هذا الأسبوع أكلافا إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين"، مضيفاً "سنواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في التظاهر بحريّة".

في هذه الأثناء، نددت منظمات حقوق الإنسان بالقمع العنيف ضد الطلاب، خصوصاً خلال الأحداث التي وقعت ليل الأحد الاثنين في جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران، التي تعد أهم جامعة علمية في إيران.