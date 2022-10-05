سیاسة

التعليم العالي تواصل خفض الرسوم الدراسية في الجامعات والمعاهد في كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، انها ستواصل خفض الرسوم الدراسية في جميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة للعام 2022-2023.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عباس أكرم، في بيان، إنه "بسبب الوضع المالي لشعبنا ومراعاةً لأوضاعهم، وحفاظاً على روح المنافسة العلمية في المؤسسات الأكاديمية، قررت وزارة التعليم العالي خفض الرسوم الدراسية في الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية".

وأضاف أن "الخصومات على الرسوم الدراسية في الجامعات والمعاهد الحكومية ستبلغ نسبتها 45 في المئة (نظام باراليل)"، مشيراً إلى أن "نسبة الخصومات في الجامعات الأهلية أيضاً ستبلغ نسبتها من 10 إلى 20 في المئة وبحسب ترتيب كل جامعة على المستوى الوطني".

وأكد أن "المعاهد الأهلية كذلك ستكون مشمولة بخفض الرسوم الدراسية"، مضيفاً أن "نسبة الخصومات ستكون 20 في المئة".

واتخذت وزارة التعليم العالي في كوردستان هذا القرار بعد ظهور فايروس كورونا عام 2020، حيث مددت الوزارة قرار التخفيض في السنوات التي تلت الجائحة أيضاً.

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