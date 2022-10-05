سیاسة

مجلس وزراء اقليم كوردستان يجتمع لبحث موضوعين

author_image سوار أحمد
کوردستان مجلس الوزراء اجتماع مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، ان مجلس وزراء الإقليم يجتمع اليوم الأربعاء 5 تشرين الأول أكتوبر 2022، لبحث موضوعين.

وذكر بيان للدائرة، ان الاجتماع سيناقش تفعيل وتعديل قانون الحجر الزراعي الإتحادي لعام 2012، وكذلك مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بتنفيذ المادة 9 من قانون الإصلاح.

وخلال الطور الأول من الاجتماع ستتم مناقشة مشروع قانون تطبيق وتعديل قانون الحجر الزراعي الاتحادي، 76 لسنة 2012، المعدل في إقليم كوردستان)، وعرضه للتصويت.

أما الطور الثاني من الاجتماع، فسيتم خلاله عرض مشروع قرار مجلس الوزراء، المتعلق بتنفيذ المادة 9 من قانون الاصلاح، والذي سيتم تقديمه من خلال رئيس دائرة التنسيق.

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