زلزال في إيران يخلف أكثر من 500 جريحاً

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وسائل الاعلام الرسمية الإيرانية ان 500 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة في زلزال بقوة 5.4 وقع اليوم الأربعاء في شمال غرب إيران.

وقال محافظ آذربيجان الغربية محمد معتمديان للتلفزيون الرسمي "إن الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات في محافظة آذربيجان الغربية أدى الى جرح 528 شخصاً، ونقل منهم 135 الى المستشفى".

وأضاف المحافظ "ان الزلزال وارتداداته دمر خمسين منزلاً وألحق أضراراً بـ500 منزل في 12 قرية في المحافظة".

وقال الناطق باسم إدارة الطوارئ في البلاد مجتبى خالدي لشبكة التلفزيون الحكومية "ان الكهرباء والمياه انقطعتا في القرى بالقرب من مدينتي سالماس وخوي القريبتين من مركز الزلزال".

وبث التلفزيون الحكومي مقاطع فيديو للدمار خلال الزلزال الذي وقع حوالي الساعة 03,30 (00,00 ت غ).

المصدر: فرانس برس