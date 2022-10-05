سیاسة

نيجيرفان بارزاني ونيكولاس غرينغر يبحثان الأوضاع السورية ويؤكدان على أهمية وحدة الصف

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني نيكولاس غرينغر سوريا

أربيل (كوردستان24)- شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والمبعوث الأمريكي لشؤون شمال شرق سوريا نيكولاس غرينغر اليوم الأربعاء 5 تشرين الأول أكتوبر 2022، على أهمية وحدة الصف بين الأطراف الكوردية والمكونات السورية الأخرى.

وجاء ذلك، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لغرينغر والوفد المرافق في أربيل.

 وجرى في اللقاء الذي حضره القنصل الأمريكي العام في كوردستان التباحث حول "أحدث التطورات في سوريا والعراق وتهديدات داعش، العلاقات بين الأطراف الكوردية والمكونات في سوريا وأوضاع المخيمات وبالأخص مخيم الهول".

وشدد الجانبان على "أهمية استمرار التعاون المشترك على مواجهة الإرهاب ومخاطر داعش الذي لا يزال يشكل خطراً حقيقياً يهدد سوريا والعراق والمنطقة".

وأكد الجانبان كذلك على "ضرورة تعاون دول أوروبا والمنطقة لإعادة مواطنيها من مخيم الهول في سوريا إلى بلادهم".

من جانبه جدد نيجيرفان بارزاني تأكيده على أن "القضاء على الإرهاب لايتم فقط عن طريق قوة السلاح، بل يجب أن يأتي من خلال التربية وتعميق ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش، ومواجهة الفكر المتطرف".

كذلك استعرض اللقاء "أهمية الحاجة إلى الحوار ووحدة الصف بين الأطراف الكوردية والمكونات السورية الأخرى".

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