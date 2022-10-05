بريطانيا تسعى لخفض أعداد المهاجرين إليها لأقل من 100 ألف

أربيل (كوردستان 24)- تسعى وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، إلى خفض أعداد المهاجرين إلى بلادها لما دون 100 ألف مهاجر.

مصدرٌ حكومي أكّد في وقتٍ سابق، أن بريفرمان "ستطلب صلاحياتٍ جديدة تخوّلها منع المهاجرين القادمين عبر القنال الإنكليزية من التقدم بطلبات اللجوء.

ياتي ذلك، بينما نجح أكثر من 30 ألف شخص في عبور مياه القنال الإنجليزي (بحر المانش) على متن قوارب صغيرة منذ بداية عام 2022 الجاري.

ويتخوّف مسؤولون بريطانيون من أن هذا الرقم الذي يفوق الأرقام المسجّلة العام الماضي، سيترفع إلى 60 ألفاً بحلول نهاية العام.

في المقابل، تسعى حكومة، ليز تراس، لنيل صلاحيات جديدة تخوّلها لترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بطريقةٍ غير نظامية، وفقاً لرويترز.

وتقول الوزيرة المتحدرة من أصولٍ هندية، إن هناك "الكثير من العاملين غير المهرة يهاجرون إلى بريطانيا وعدد مرتفع جداً من الطلبة يأتون وبرفقتهم عدد كبير جداً من المعالين".

بريفرمان التي تولت حقيبة الداخلية في حكومة ليز تراس الجديدة، أكدت أن هناك أجزاء من النظام "ليست فعالة".

ودعت خلال اجتماع على هامش المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم بمدينة برمنغهام، إلى تخفيض تلك الأعداد من المهاجرين التي "لا تلبي احتياجات اقتصادنا".

وكانت الحكومة البريطانية قد قررت بداية عام 2022، ترحيل مئات العوائل المهاجرة إلى البلاد بطرقٍ غير شرعية، إلى رواندا في القارة الإفريقية.

وقالت حينها إن الهدف من خطة الترحيل "هو الحد من عمليات عبور بحر المانش بشكل غير قانوني، التي ترتفع على الرغم من الوعود المتكررة بالسيطرة عليها منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

لكن الضغوطات التي واجهتها حكومة بوريس جونسون، أجبرتها على التوقف عن تنفيذ خطة الترحيل التي لاتزال على طاولة النقاش في حكومة ليز تراس.