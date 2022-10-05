تشيلسي يستضيف ميلان في قمة نارية بـ "ستامفورد بريدج"

أربيل (كوردستان 24)- يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره أي سي ميلان الإيطالي في الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

ويدخل نادي تشيلسي صاحب الأرض والجمهور مباراة اليوم وهو يحتل المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل وخسارة وتسجيل هدف وحيد وتلقى هدفين.

بينما يأتي نادي ميلان في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وتسجيل 4 أهداف وتلقي هدفين.

ويأمل البلوز في تحقيق الفوز والعودة إلى الصورة للمنافسة على بطاقة التأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

فيما يدخل ميلان المباراة بحثاً عن الفوز بالنقاط الثلاث واستغلال الصورة المهزوزة التي ظهر عليها فريق تشيلسي في البطولة حتى الآن.