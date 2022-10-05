روسيا تطالب بالمشاركة في تحقيق تسرب خطَّي أنابيب الغاز نورد ستريم

أربيل (كوردستان24)- طلبت روسيا المشاركة في تحقيق تسرب خطي أنبيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 اليوم الأربعاء بعدما منعت السويد المسؤولة عن التحقيقات الوصول الى منطقة هذا التخريب المحتمل في بحر البلطيق.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرتشينين اليوم الأربعاء "يجب أن يكون هناك تحقيق بالفعل، بالطبع، وبمشاركة روسيا".

وحسب فيرتشينين "فان الرأي المشترك خلال الاجتماع في الأمم المتحدة هو انه عمل تخريبي وان التحقيق ضروري"، معرباً في ذات الوقت "عن اسفه بأنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن اجراء مثل هذا التحقيق الدولي".

وشدد سيرغب فيرتشينين على "ضرورة مشاركة ألمانيا التي يصلها نورد ستريم 1 و 2 من روسيا في التحقيق".

واجتمع مجلس الامن الدولي الجمعة الماضية لبحث موضوع تسرب الغاز الذي أثار غضب روسيا، وشحنات الغاز الروسي عبر هذه الانابيب معلقة بالفعل في خضم التوترات المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.

ونجم تسرب الغاز في أربعة مواقع من خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق عن انفجارات تحت البحر تعادل قوتها مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، بحسب ما جاء في تقرير دنماركي سويدي الجمعة الماضية.

وأفاد خفر السواحل السويدي الاثنين الماضي "لم يعد بإلامكان رؤية أي تسرب في بحر البلطيق من خط أنابيب نورد ستريم 1، لكن تسرباً أصغر من خط نورد ستريم 2 لا يزال ظاهراً".

وقال رئيس مجلس الامن الروسي نيكولاي باتروشيف "ان التسريبات ليست سوى عمل إرهابي دولي، يمكن ان تكون عواقبه كبيرة على السكان الاوربيين"، مضيفاً "انه من الواضح ان الولايات المتحدة هي المستفيدة وقبل كل شيء اقتصادياً".

وبدأت السويد، من جانبها، التحقيق ومنعت منذ الاثنين الوصول إلى منطقة التسرب "من أجل إجراء تحقيق في مسرح الجريمة".

المصدر: فرانس برس