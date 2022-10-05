أمريكيان ودانماركي يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء

أربيل (كوردستان24)- فاز الدانماركي مورتن ميلدال والأمريكيين كارولين بيرتوتزي وباري شاربلس اليوم الأربعاء، بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2022 مناصفةً، وحقق شاربلس بذلك الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بالجائزة المرموقة مرتين.

وتصدر الجائزة عن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (915.072 دولار).

وأوضحت لجنة التحكيم في قرارها أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة "لابتكارهم - الكيمياء النقرية - والكيمياء المتعامدة البيولوجية".

وبذلك يكون الأمريكي باري شاربلس (81 عاماً) خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين.

وهذه هي الجائزة الثالثة التي تمنح من جوائز نوبل لهذا العام على مدار ستة أيام متتالية، فهي تلي جائزتي نوبل في الطب والفيزياء اللتين تم الإعلان عنهما في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي العام الماضي، منحت الجائزة للعالمين بنيامين ليست وديفيد ماكميلان بعد أن توصلا لطريقة بارعة وأنظف بيئياً لبناء الجزيئات، قالت عنها لجنة نوبل إنها "تفيد البشرية بالفعل بشكل كبير".