سیاسة

وزير التعليم يجتمع بجمعية الولاية الوسطى لتطوير مهارات كوادر التعليم الكوردستانية

والتقى أيضاً مع كريستيان البوت المدير التنفيذي لجمعية الولاية الوسطى للمؤسسات التعليمية، وهيذر بيرفيتي، والمديرة التنفيذية للجنة التعليم العالي بالمؤسسة في فيلادلفيا
author_image مظفر مزوري
کوردستان التعليم العالي جمعية الدولة الوسطى تطوير المهارات المعلمين

أربيل (كوردستان24)- دعا د. ئارام محمد قادر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، المسؤولين في جمعية الدولة الوسطى للاعتماد لتطوير مهارات معلمي إقليم كوردستان، حتى نتمكن من تعزيز ثقافة ضمان الجودة ونظام التعليم العالي.

والتقى ايضا في الولايات المتحدة الاميريكية، مع كريستيان البوت المدير التنفيذي لجمعية الولاية الوسطى للمؤسسات التعليمية، وهيذر بيرفيتي، والمديرة التنفيذية للجنة التعليم العالي بالمؤسسة في فيلادلفيا.

وسلط وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في لقاء حضره نواب الرئيس وعدد من رؤساء جمعية الدولة الوسطى للثقة وبيان سامي عبد الرحمن ممثلة حكومة إقليم كوردستان في واشنطن، الضوء على عملية إصلاح التعليم العالي في كوردستان.

وقال الوزير "نريد إجراء تغييرات جذرية في نظام القبول المركزي في جامعات كوردستان ، حتى نأخذ بعين الاعتبار هوايات ورغبات الطلاب وإبداعهم وتوجيههم المهني".

وفي ذات السياق تحدث معالي الوزير، عن خطوات تحسين جودة التعليم وكسب ثقة البرامج في المراكز التعليمية، وسلط الضوء على الخطوات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء التاسع لحكومة اقليم كوردستان لتأسيس مجلس اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي.

من جانبه ابدى الرئيس والمدير التنفيذي للجنتي التربية والتعليم العالي في مؤسسة (جمعية الدولة الوسطى) استعدادهما لمساعدة اقليم كوردستان ، مؤكدين ان افضل طريقة لتنمية ثقافة الثقة في نظام التعليم.إنشاء نموذج ثقة مناسب خاص بإقليم كوردستان يتوافق مع الخصائص الاجتماعية والثقافية.

في ختام اللقاء اتفق الجانبان على تطوير العمل المشترك والتنسيق العالي.

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