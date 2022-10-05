واشنطن تعلن سماح إيران لمواطنَين أمريكيين بمغادرة أراضيها

أربيل (كوردستان 24)- سمحت السلطات الإيرانية بمغادرة مواطنَين أمريكيَين البلاد، بعد نحو عشرة أعوامٍ من اعتقالهما، بتهمة التجسس لصالح "دولةٍ أجنبية".

وأعلن متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، السماح لرجل الأعمال الأمريكي باقر نمازي بمغادرة إيران، والإفراج عن نجله المسجون.

وفي وقتٍ سابق، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن طهران "سمحت للأمريكي باقر نمازي المحتجز في إيران بمغادرة البلاد لطلب العلاج في الخارج، والإفراج عن نجله سياماك".

ويُعدُّ نمازي واحد من ثلاثة أمريكيين مسجونين في إيران، تقول طهران إنها اعتقلتهم "بتهمة التجسس لصالح واشنطن" التي تؤكد إصرارها على تحريرهم في أعقاب مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب.

في حين تقول إيران أن سياماك نمازي، وهو رجل أعمال، "يتعاون مع حكومة معادية"، أما باقر نمازي، فهو إيراني يحمل الجنسية الأمريكية ومسؤول سابق في منظمة (يونيسف)، احتُجِز في سبتمبر أيلول 2016 عندما سافر إلى طهران، وأُطِلق سراحه أوائل 2020، لكنه مُنِع من الحصول على جواز سفره لمغادرة البلاد.

وكانت وكالة (إرنا) الإيرانية الرسمية، أعلنت في وقتٍ سابق، نقلاً عما أسمتها بـ "المصادر المطلعة"، عن "قرب الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، في إطار صفقة الإفراج عن سجناء بين إيران وأمريكا"، وهو ما نفته الولايات المتحدة في حينه.