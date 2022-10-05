"أوبك+" تخفض إنتاج النفط.. وواشنطن تبدأ رحلة البحث عن البديل

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت تقارير اقتصادية اليوم الأربعاء أن تكتل "أوبك+" قررت خفض إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً.

واُتخذ القرار في اجتماع عقدته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشريكاتها في فيينا ضمن تكتل "اوبك+"، وذلك للمرة الأولى منذ ربيع عام 2020 عندما بلغ تفشي وباء كورونا ذورته.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر قوله إن سريان الخفض الذي اتفق عليه التكتل في اجتماعه اليوم سيتنفذ اعتبارا من الشهر المقبل.

وانخفض سعر النفط بشكل حاد في أيلول سبتمبر المنصرم ليصل إلى نحو 80 دولاراً، بعيداً عن المستويات المرتفعة المسجلة في آذار مارس، عندما بلغ برميل نفط برنت 139,13 دولاراً وغرب تكساس الوسيط 130,50 دولاراً، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقبل تفشي كورونا، كان المنتجون يجتمعون مرتين في السنة في العاصمة النمساوية، ولكن منذ ربيع عام 2020، اجتمع الأعضاء عن طريق الفيديو، للحصول على نتائج أفضل في مواجهة تقلبات الطلب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن أمريكا بحاجة إلى أن تكون "أقل اعتماداً" على أوبك+ والمنتجين الأجانب للنفط.

و"أوبك+" هو تكتل يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضواً في منظمة (أوبك)، وجرى التوصل لهذا الاتفاق في تشرين الثاني 2016 بهدف خفض إنتاج النفط لتحسين أسعار النفط في الأسواق العالمية.