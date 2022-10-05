سیاسة

مسرور بارزاني ونيكولاس غرينجر يؤكدان على أهمية استئناف الحوار بين كورد سوريا

التأكيد على أهمية استئناف الحوار بين الأطراف الكوردية في سوريا والسماح بحرية مزاولة الأعمال والأنشطة والفعاليات السياسية والتنظيمية في شمال شرق سوريا
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني والمبعوث الأمريكي إلى شمال شرق سوريا
مسرور بارزاني والمبعوث الأمريكي إلى شمال شرق سوريا
کوردستان سوريا شمال شرق سوريا نيكولاس غرينجر مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء المبعوث الأمريكي لشؤون شمال شرق سوريا نيكولاس غرينجر، والوفد المرافق له.

وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي لدى إقليم كوردستان إيرفن هيكس، بحث آخر المستجدات والتطورات بشأن الوضع العام في كل من سوريا والعراق.

كذلك شهد اللقاء، التأكيد على أهمية استئناف الحوار بين الأطراف الكوردية في سوريا والسماح بحرية مزاولة الأعمال والأنشطة والفعاليات السياسية والتنظيمية في شمال شرق سوريا.

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