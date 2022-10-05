أمن

قصف تركي "مسيرّ" يستهدف مواقع تابعة لحزب العمال في محيط السليمانية

"القصف استهدف حزب العمال الكوردستاني".
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان تركيا قصف حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- ذكر مصدر محلي في محافظة السليمانية اليوم الأربعاء أن طائرات مسيّرة تركية قصفت مجدداً مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في ضواحي السليمانية.

وقال همين إبراهيم مدير ناحية شاربازير في حديث لكوردستان 24، إن طائرات مسيّرة قصفت مواقع في قريتين تقعان في حدود ناحيته في ضواحي ثاني أكبر مدن إقليم كوردستان.

ولم يؤكد ما إذا كان القصف قد استهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني، واضاف "لا يوجد لحزب العمال أي مقرات في الناحية".

إلا أن مصدراً محلياً أبلغ كوردستان 24 بأن القصف استهدف حزب العمال، مشيراً الى أن للحزب وجوداً في أطراف الناحية حيث وقع القصف.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط خسائر بشرية.

وتعرضت المنطقة ذاتها يوم أمس إلى هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مركبة يستقلها مسلحو حزب العمال، مما أودى بحياة عنصرين وجرح ثالث.

وهذه أحدث سلسلة من الضربات التركية ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني المتمركز على الشريط الحدودي بين إقليم كوردستان وتركيا.

وتأتي الهجمات التركية بالتزامن مع قصف إيراني مكثف بالمدفعية الثقيلة على مواقع يتمركز فيها معارضون كورد لطهران.

واستأنفت الدولتان ضرباتهما ضد معارضيهما داخل إقليم كوردستان على الرغم من تنديدات بغداد بخرق السيادة العراقية.

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