كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين جديدين وتحمّل سول وواشنطن مسؤولية التصعيد

أربيل (كوردستان 24)- عقب انتهاء جلسة لمجلس الأمن الدولي ناقشت اختبارات صاروخية أجرتها كوريا الشمالية الثلاثاء، أطلقت بيونغ يانغ فجر الخميس صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه ساحلها الشرقي عبر الأراضي اليابانية.

وبررت بيونغ يانغ التجارب التي أجرتها في الآونة الأخيرة بأنها "إجراء مضاد" للمناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي.

وأتى إطلاق هذين الصاروخين في وقت اجتمع فيه مجلس الأمن الدولي في نيويورك للبحث في إطلاق بيونغ يانغ قبل يومين صاروخاً بالستياً متوسط المدى حلّق فوق اليابان، في سابقة منذ خمس سنوات، قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

وأعلنت هيئة أركان الجيش في سول أن صاروخين بالستيين قصيري المدى أطلقا صباح الإثنين من مشارف بيونغ يانغ باتجاه بحر الشرق الذي يُعرف أيضاً باسم بحر اليابان.

وفي طوكيو، أكد خفر السواحل اليابانية أنهم رصدوا إطلاق هذين الصاروخين.