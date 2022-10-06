مسرور بارزاني: نجدد تأكيدنا على دعمنا الراسخ لحقوق الإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 6 تشرين الأول أكتوبر 2022، على دعم الإقليم الراسخ والدائم لحقوق الإيزيديين.

وجاء ذلك في رسالة تهنئة من مسرور بارزاني للإيزيديين، بمناسبة حلول عيد جما.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع إطلالة عيد جما، أتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات إلى الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم، متمنياً للجميع أعياداً مفعمة بالسلام والطمأنينة والمسرّات.

وبهذه المناسبة، نجدد تأكيدنا على دعمنا الراسخ والدائم لحقوق وتطلعات الأخوات والإخوة الإيزيديين، وتقديم أفضل الخدمات إليهم.

عيد جما مبارك زاخر باليمن والبركات.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان