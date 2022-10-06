ارتفاع أسعار النفط بعد إتفاق مجموعة أوبك بلاس على خفض الإنتاج

أربيل (كوردستان24)- سجلت أسعار النفط ارتفاعا قياسيا اليوم الخميس بعد قرار مجموعة أوبك بلاس بخفض الإنتاج، وبينما انتقدت الإدارة الامريكية القرار ووصفته بأنه قرار قصير النظر، قالت السعودية أن التخفيضات جاءت ردا على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.

سجلت أسعار النفط في المعاملات المبكرة الخميس ارتفاعا بعد اتفاق مجموعة أوبك بلاس على المزيد من تخفيضات الإنتاج، لينخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا، وسيضغط اتفاق أوبك بلاس التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة العروض.

وقال البيت الأبيض إنه سيستشير الكونغرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة أوبك بلاس على أسعار الطاقة، في إشارة واضحة إلى تشريع قد يعرض أعضاء المجموعة لدعاوى قضائية مرتبطة بمكافحة الاحتكار، من جهتها انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه "قصير النظر".

وقالت السعودية إن تخفيضات الإنتاج، التي تعادل نحو اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية، جاءت رداً على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.

وفي سياق منفصل قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفاً على أسعار الطاقة الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضا، وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول إلى 429.2 مليون برميل.

المصدر: فرانس برس