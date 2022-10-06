إنزال جوي أمريكي في ريف القامشلي يخلّف قتيلاً

أربيل (كوردستان24)- نفذت المروحيات العسكرية الامريكية عملية إنزال جوي في شمال شرق سوريا بريف القامشلي أسفرت عن مقتل شخص، وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إنها العملية الأولى من نوعها في الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات السورية.

وقال التلفزيون السوري اليوم الخميس "الاحتلال الأميركي ينفذ عملية انزال عبر عدة مروحيات في قرية ملوك سراي بريف القامشلي الجنوبي ويقوم بقتل شخص"، من دون إضافة أي تفاصيل.

وتقع القرية التي استهدفتها العملية على بعد 17 كيلومترًا جنوب مدينة القامشلي وتسيطر عليها القوات السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسلي وكالة فرانس برس.

وقال أحد سكان القرية "نزلت ثلاث مروحيات أميركية وثلاث ناقلات جنود على أطراف القرية ليلًا"، متحدثًا أيضًا عن مقتل شخص وخطف شخصين .

وأضاف "ان القوات الامريكية بدأوا ينادون بمكبرات الصوت كي يلتزم الأهالي منازلهم"، مشيراً الى "أن القتيل متحدر من قرية في أقصى الشمال الشرقي للحسكة، مستخدمًا اسم "أبو حايل" للإشارة إليه".

وصرحت القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط لوكالة فرانس برس أنها "لا تملك معلومات تقدّمها" حاليًا.

ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن العملية أسفرت عن "مقتل شخص" واعتقال عدد من الأشخاص الآخرين.

وفي تموز/يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز في تنظيم الدولة الإسلامية".

وجاءت تلك الضربة بعد خمسة أشهر على مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو ابراهيم الهاشمي القرشي على يد قوات أميركية خاصة في أطمة بمحافظة إدلب (شمال غرب).

وتلاحق القوات الأميركية قياديين من تنظيم الدولة الإسلامية في مخابئ لجأوا إليها في مناطق عدة في شرق سوريا وشمالها وغربها بينها إدلب ومحيطها خصوصاً بعد هزيمة التنظيم قبل ثلاث سنوات.

المصدر: فرانس برس