سیاسة

وزير الصدر: ميليشيات قيس الوقحة لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة

بدورنا ولدرء الفتنة في محافظة البصرة.. نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة إن وجدت، بما فيها سرايا السلام
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العراق وزير القائد مقتدى الصدر سرايا السلام الميليشيات

أربيل (كوردستان24)- أعلن صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر تجميد كافة الفصائل المسلحة في محافظة البصرة إن وجدت، مطالباً بكبح جماح ميليشيات قيس الوقحة اغلتي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة.

وقال وزير الصدر صالح محمد العراقي في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الخميس "على قائد القوات المسلحة كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة وأمثالها فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة".

وأضاف وزير الصدر: بدورنا ولدرء الفتنة في محافظة البصرة.. نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة إن وجدت، بما فيها سرايا السلام، ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين ومدينة سامراء وما حولها، أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي".

وأشار الوزير الى أنه "بخلافه فسنتخذ إجراءات أخرى لاحقاً.. فترهيب وإخافة المدنيين وإرعابهم أمر محرّم وممنوع، والاقتتال الداخلي محرّم وممنوع".

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