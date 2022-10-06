سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير العدل العراقي

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني وزير العدل اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وزير العدل الاتحادي القاضي سالار عبد الستار.

وجرى في اللقاء، التباحث بشأن تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة العدل والسلطة القضائية لإقليم كوردستان، مع وزارة العدل والسلطة القضائية الاتحادية، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على سيادة السلطة القضائية والمحاكم واستقلالها.

كذلك شهد الاجتماع التأكيد على أهمية إصدار جريدة (الوقائع) العراقية باللغة الكوردية، لكونها لغة رسمية في العراق.

ب

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف