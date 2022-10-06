الكهرباء: الربط الكهربائي مع الاردن سيضيف للعراق في المرحلة الأولى 150 ميغا واط

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الخميس انه تم التوقيع على المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي العراقي-الأردني، مضيفةً انها ستضيف للعراق 150 ميغا واط.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى لوكالة الانباء العراقية "تم التوقيع على المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي العراقي - الأردني، وبدأ تنفيذ العمل فعلياً لربط محطة ريشة التحويلية بمدينة القائم من خلال خطوط ريشة – قائم".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة "ان الربط الكهربائي العراقي - الأردني سيؤمن ويضيف للعراق في المرحلة الأولى 150 ميغا واط، ويعزز دخول العراق في سوق الطاقة وربما سيكون بوابة للدخول أو إنشاء منظومة الربط العربي".

وأوضح المتحدث بانهم "أكملوا مراحل جزئية من خط الربط الكهربائي مع الأردن، وسيكون جاهزاً في الصيف المقبل".

ووضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره الأردني بشر هاني الخصاونة صباح اليوم حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي العراقي – الأردني.

و على هامش انطلاق أعمال المشروع، عقد الجانبان العراقي والاردني لقاءً ثنائياً جرى خلاله التباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتنمية التعاون الإقليمي في ضوء قمة بغداد الثلاثية، التي شارك فيها قادة الأردن، ومصر، والعراق.

وشهد اللقاء البحث في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإدخالها حيز التنفيذ، ولاسيما في مجالات الربط الكهربائي والزراعة والنقل والأمن الغذائي وفي مجال العلاقات المالية والمصرفية وتطوير البنى التحتية لها.

وأعرب الجانبان عن حرص حكومتي العراق والأردن على تطوير آليات العمل الثنائية وبما يتكامل مع أفق العمل الإقليمي والتنمية المستدامة، فضلاً عن جهود التحضير للقمة الثلاثية المقبلة والملفات السياسية والاقتصادية والأمنية التي ستعالجها.