ثقافة وفنون

الكاتبة الفرنسية آني إيرنو تفوز بجائزة نوبل للآداب لعام 2022

author_image سوار أحمد
العالم جائزة نوبل آني ايرنو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أكاديمية نوبل السويدية اليوم الخميس، فوز الكاتبة الفرنسية آني إيرنو بجائزة الآداب لعام 2022. وكان الروائي عبد الرزاق جرنة المولود في تنزانيا والمقيم في بريطانيا قد أحرز الجائزة في 2021.

وعللت لجنة نوبل اختيارها إرنو، البالغة 82 عاما، بما أظهرته من "شجاعة وبراعة" في "اكتشاف الجذور والبُعد والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية".

وكان الروائي عبد الرزاق جرنة المولود في تنزانيا والمقيم في بريطانيا أحرز جائزة 2021، وأوضحت لجنة التحكيم يومها أن المؤلف الذي تشكل رواية "باراديس" ("الجنة") أشهر مؤلفاته، مُنح الجائزة نظرا إلى سرده "المتعاطف والذي يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات".

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