روسيا تعتبر قرار خفض انتاج النفط سيؤدي الى استقرار سوق النفط

أربيل (كوردستان24)- اعتبرت روسيا اليوم الخميس ان قرار خفض انتاج النفط الذي أعلنت عنه أوبك بلاس سيؤدي الى استقرار سوق النفط، في حين اتهمت الولايات المتحدة الامريكية منظمة أوبك بلاس بالانحياز الى روسيا باتخاذها هذا القرار.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس "إن القرارات التي اتخذت تهدف الى تأمين استقرار سوق النفط"، مضيفاً "ان بعض الدول تتفهم عبثية القرارات التي تدفع الولايات المتحدة باتجاهها".

وأعلن ممثلوا الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائهم العشرة الأربعاء خلال اجتماعهم في فيينا خفضاً كبيراً في حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من شهر نوفمبر.

وأثارت هذه الخطوة غضب الولايات المتحدة الامريكية واعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "خيبة أمل قرار أوبك" ووصف القرار بـ"قصير النظر".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار "أن القرار يشكل خطأ، مضيفة أوبك+ يقف الى جانب روسيا".

ويؤدي هذا الخفض الكبير في الإنتاج إلى ارتفاع أسعار النفط الخام لصالح الدول المنتجة وبينها روسيا التي تحتاج إلى مبيعات الطاقة لتمويل غزوها لأوكرانيا.

في الوقت نفسه، تحاول الولايات المتحدة إقناع دول مجموعة السبع والدول الأخرى التي تستورد النفط الروسي بتحديد سقف للسعر بهدف الحد من دخل موسكو.

لكن لا تزال المبادرة افتراضية إلى حد كبير، حيث لا يبدو أن الهند والصين، وهما مستوردان رئيسيان للنفط، على استعداد لدعم مثل هذا الإجراء في هذه المرحلة، في وقت يستفيد البلدان من أسعار مخفضة للنفط الروسي.

المصدر: فرانس برس