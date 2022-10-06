مجتمع

الرئيس بارزاني يهنئ الإيزيديين بمناسبة عيد جما 

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الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان كوردستان العراق

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الإيزيديين بمناسبة عيد جما، مؤكداً على أهمية الحفاظ على ترسيخ ثقافة التعايش والأخوة والوحدة بين جميع الطوائف الدينية والقومية في كوردستان.

وقال مقر بارزاني في بيان له "بمناسبة قدوم عيد جما، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أمير الإيزيديين وبابا شيخ والمجلس الروحاني وكل الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعالم.

وأضاف "أتمنى أن يكون هذا العيد سبباً لجلب السعادة والسلام للإخوة والأخوات الإيزيديين، وأن يستطيعوا الاحتفال بأعيادهم في كل عام بأمنٍ وسلام".

وأكد "بهذه المناسبة ندعو جميع الأطراف إلى العمل على ترسيخ ثقافة التعايش والأخوة والوحدة بين جميع الطوائف الدينية والقومية في كوردستان والحفاظ عليها".

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