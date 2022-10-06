سیاسة

واشنطن تفرض عقوباتٍ على 7 مسؤولين إيرانيين لتورطهم بقمع الاحتجاجات

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إيران كوردستان إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض حزمةٍ من العقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين، بينهم وزيرا الداخلية والنقل، لتورطهم بقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية: "وضعنا شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من كبار المسؤولين الإيرانيين على قائمة العقوبات، بسبب مقتل مهسا اميني وقمع الاحتجاجات وقطع شبكة الإنترنت".

وطالت العقوبات، وزير الداخلية أحمد وحيد، ووزير النقل عيسى زريبور، ونائب قائد العمليات حسين ساجدينيا، إضافةً إلى نائب القائد السياسي للحرس الثوري يد الله جواني.

كما شملت حزمة العقوبات تلك، قائد الشرطة الإلكترونية وحيد محمد ناصر، وحسين نجاد قائد الحرس الثوري وهو من المقربين لخامنئي، فضلاً عن قائد قوة شرطة طهران حسين رحيمي.

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