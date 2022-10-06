مسرور بارزاني يجيب على أسئلة المواطنين في نقاشٍ مفتوح 

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني غداً الجمعة في نقاشٍ مفتوح مع عددٍ من المواطنين في أربيل.

اللقاء سيعرض بتمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أربيل على شاشة كوردستان24.

المشاركون في النقاش اختارتهم مؤسسةٌ مستقلة ولهم وجهات نظر وآراء سياسية مختلفة، حيث ستتاح لهم فرصة طرح الأسئلة التي يختارونها بحرية على رئيس الحكومة.

وفي وقتٍ سابق، شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع عددٍ من الطلاب والصحفيين في جلساتٍ حوارية على التلفزيون، عبّر خلالها المشاركون عن آرائهم وطرحوا أسئلتهم بحرية.