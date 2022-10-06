قتلى وجرحى في قصفٍ تركي على سنجار

أربيل (كوردستان 24)- جددت طائراتٌ تركية اليوم الخميس، قصفها على مقرٍ لوحدات مقاومة سنجار التي تصنفها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكوردستاني، ما أسفر عن سقوط قتلىً وجرحى.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان على صفحتها في فيسبوك، "جددت طائرات تركية قصفها على مقرٍ لوحدات مقاومة سنجار في تمام الساعة 9:30 مساء اليوم، ما أسفر عن سقوط قتلىً وجرحى، بالإضافة إلى إلحاق أضرارٍ مادية بالممتلكات".

ووحدات مقاومة سنجار إحدى تشكيلات الحشد الشعبي ضمن اللواء 80.

وسبق أن أعلنت تركيا مسؤوليتها عن سلسلة هجمات، نفذت في الغالب عبر طائرات مسيّرة، وطالت قادة بارزين في الوحدات.

وأبرمت أربيل وبغداد أواخر عام 2020، اتفاقاً يقضي بإعادة الاستقرار إلى سنجار. ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة ولا سيما حزب العمال والمجموعات التابعة له.

وتقول أربيل والأمم المتحدة إن بغداد تقاعست عن تنفيذ الاتفاق الذي يهدف أساساً إلى عودة النازحين إلى ديارهم، وهو ما لم يتحقق لغاية الآن.