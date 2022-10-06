أردوغان يؤكّد أن لقاءه مع الأسد "غير مطروح حالياً"

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن لقاءه بالرئيس السوري، بشار الأسد، "غير مطروح حالياً"، مؤكّداً أنه سيلتقي به "عندما يحين الوقت المناسب".

وعلى هامش قمةٍ لزعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ، أضاف أردوغان أن "هدفنا تطهير سوريا من العناصر الإرهابية".

إلى ذلك، طالب الرئيس التركي الدول الأوروبية دعم طلب أنقرة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، داعياً إياها إلى "عدم الإصغاء للدول التي لا ترغب بانضمامنا إلى الاتحاد".

ووصف العراقيل التي توضع أمام انضمام تركيا بـ "غير العادلة"، منوّهاً أن تلك العقبات "تؤثر على علاقات أنقرة بالاتحاد الأوروبي"، مؤكّداً في الوقت ذاته على ضرورة "تبنّي استراتيجية واضحة حيال الموضوع".

وقال: "تركيا دولة محورية ومهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية"، مضيفاً "تركيا ليست لديها أي مطامع في الدول المجاورة ولا تريد أي توتر مع أحدٍ منها".