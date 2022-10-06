مسرور بارزاني يهاتف وزير صحة كوردستان حول اندلاع حريقٍ في إحدى مستشفيات أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أوعز رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى وزير الصحة بضرورة متابعة حادثة اندلاع الحريق في مستشفى خاص وسط مدينة أربيل.

واندلع حريقٌ ضخم مساء اليوم الخميس، في مستشفى ويلفر الأهلي في شارع بختياري بأربيل، دون ورود أنباءٍ عن أسباب الحادث أو حجم الأضرار.

وأكد بيانٌ صادر عن وزارة الصحة في الإقليم، أن رئيس الحكومة اتصل هاتفياً مع وزير الصحة، سامان برزنجي، وحثّه على متابعة الوضع عن قُرب.

كذلك دعا رئيس حكومة الإقليم، في الاتصال ذاته، بحماية أرواح المرضى، ومحاولة السيطرة على الحريق بأسرع وقت، لتقليل الأضرار.

وتمنّى مسرور بارزاني السلامة والأمانة للجميع، مشدداً على حماية أرواح المواطنين.