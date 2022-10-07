سیاسة

مشروع قانون لسحب القوات الامريكية من الامارات والسعودية

author_image مظفر مزوري
العالم النفط اوبك بلاس الولايات المتحدة السعودية الامارات

أربيل (كوردستان24)- أعلن ثلاثة أعضاء في مجلس النواب الأمريكي انهم قدموا مشروع قانون يقضي بسحب القوات الامريكية المتمركزة في السعودية والامارات، واكدوا انهم لا يرون أي سبب يدعو القوات الامريكية للبقاء هناك بعد أن دعمت الامارات والسعودية قرار أوبك بلاس.

وقال الأعضاء الثلاثة في مجلس النواب الأمريكي وهم توم مالينوفسكي عن ولاية نيوجيرسي، وشون كاستن عن ولاية إلينوي، وسوزان وايلد عن ولاية بنسلفانيا في بيان مشترك "ان السعودية والامارات تعتمدان منذ فترة طويلة على الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لحماية أمنها وحقول نفطها".

وأضاف البيان "وعقب دعمهما (الرياض وأبو ظبي) لقرار أوبك بلس، لا نرى أي سبب يدعو القوات الأمريكية والمتعاقدين الاستمرار في تقديم هذه الخدمة إلى البلدان التي تعمل بنشاط ضدنا".

وأشار البيان الى انه "إذا أرادت السعودية والإمارات مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعليهما أن يتطلعوا إليه للدفاع عنهم"، بحسب البيان الذي شدد على أن "هذا القرار نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين".

وأوضح البيان "إذا كانت السعودية والإمارات تأملان في الحفاظ على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة التي طالما كانت مفيدة لهما، فيجب عليهما إبداء استعداد أكبر للعمل معنا، وليس ضدنا، في دفع ما هو الآن هدفنا الأمني القومي الأكثر إلحاحًا، ألا وهو هزيمة العدوان الروسي في أوكرانيا".

وقال كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "يشعر بخيبة أمل من القرار، بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا".

واستجابت أسعار النفط الخام صعودا بنسبة 2 بالمئة بعد إعلان البيان، إلى 93.60 دولارا لبرميل برنت، بينما صعد الخام الأمريكي بنسبة 1.8 بالمئة إلى 88.10 دولارا للبرميل.

المصدر: aa

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