سیاسة

القوات الأمنية تقتل "النائب العسكري لقاطع كركوك" وأثنين من مرافقيه

author_image سوار أحمد
العراق خلية الاعلام كركوك داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الخميس، قتل ما يسمى النائب العسكري لقاطع كركوك واثنين من مرافقيه، في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان، أن "وكالة الاستخبارات وبعملية نوعية تعلن مقتل الإرهابي المكنى ابو مصطفى ما يسمى نائب عسكري قاطع كركوك واثنين من مرافقيه بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وأوضحت أن "العملية تمت داخل وكر  في وادي زغيتون بمحافظة كركوك بعد استهدافهم من قبل صقور الجو الأبطال".

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