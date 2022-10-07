اكتمال المسح الميداني لمدينة أور الاثرية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اكتمال عملية المسح الميداني لمدينة أور الاثرية مؤكدة ان المدينة ستضم مركزاً لحوار الأديان وجامعاً وكنيسة ومتحفاً ومسرحاً.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد اليوم الجمعة لوكالة الانباء العراقية "ان أهم التوصيات التي خرجت بها الاجتماعات المتعددة لمدينة أور الأثرية كانت على شقين، الأول استمرار وزارة الثقافة بعملية إدامة وصيانة الزقورة، وكذلك استمرار عملية التنقيب داخل المدينة الأثرية، والشق الثاني من التوصيات يشمل انشاء مدينة أور السياحية التي ستكون خارج محيط المدينة الاثرية".

وأضاف المتحدث باسم الأمانة العامة "ان محافظة ذي قار أنهت عملية المسح الميداني للمنطقة والمساحة المخصصة، وهي في مرحلة إعداد التصاميم الخاصة بهذه المدينة السياحية"، مؤكداً أن "المدينة ستضم مركزاً لحوار الأديان وجامعاً وكنيسة ومتحفاً ومسرحاً، بالإضافة إلى مجمعات فندقية وسكنية ومساحات خضراء ومنطقة ترفيهية تصل إلى مصاف المدن السياحية العالمية".

وأوضح المتحدث "ان المشروع سيحال الى أحد الشركات لتنفيذه بعد إكمال التصاميم والمصادقة عليها".