منح نوبل للسلام 2022 لناشط بيلاروسي ومنظمتين غير حكوميتين روسية وأوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- بعد جوائز الفيزياء والكيمياء والأدب، مُنحت الجمعة جائزة نوبل للسلام لعام 2022، للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمة "ميموريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكراني، الذين "أثبتوا معا أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية".

مُنحت جائزة نوبل للسلام الجمعة في أوسلو للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي، ومنظمتين غير حكوميتين "ميوريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكراني.

وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت ريس أندرسن للصحافيين إن الفائزين "أنجزوا جهودا مذهلة لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والتعسف في استخدام السلطة. لقد أثبتوا معا أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية".