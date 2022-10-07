سیاسة

مكافحة الإرهاب توضح حول انفجار اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان انفجار اربيل

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الجمعة، ان أنفجار أربيل ناجم عن عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة مما أسفر عن مصرع سائقها وإصابة أربعة ركاب آخرين كانوا معه.

وذكرت انه قبل قليل انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في حي "سربستي" في مدينة أربيل مما أسفر عن مقتل سائقها وإصابة امرأتين وطفلين بجروح كانوا معه في السيارة ذاتها.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو في وقت سابق، ان سيارة انفجرت بعد ظهر اليوم الجمعة، في شارع 100 متر بمدينة اربيل

واضاف خوشناو ان سائق السيارة قد توفي على الفور، مؤكدا ان السلطات المعنية باشرت التحقيقات في الانفجار.

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