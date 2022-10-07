أمن

مجلس أمن كوردستان يصدر بياناً بشأن انفجار أربيل

"الضابط كان قد نُقل إلى مدينة أربيل بسبب نزاعات وخلافات داخل مؤسسة المعلومات (زانياري)
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان مجلس أمن كوردستان مجلس أمن إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس أمن إقليم كوردستان اليوم الجمعة بياناً بشأن الانفجار الذي وقع ظهر اليوم في حي سربستي بمدينة أربيل.

وانفجرت في وقت سابق من اليوم عبوة لاصقة مثبتة في سيارة بمنطقة سربستي، لقي ضابط برتبة عقيد حتفه وأصيب أربعة بجروح، جميعهم أفراد أسرته.

وقال المجلس في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن الانفجار وقع في الساعة 12:20 دقيقة، وقد أسفر عن اغتيال هاوكار عبد الله رسول وهو ضابط في وكالة الحماية والمعلومات (باراستن وزانياري) التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن "الضابط كان قد نُقل إلى مدينة أربيل بسبب نزاعات وخلافات داخل مؤسسة المعلومات (زانياري)، وقد اُستشهد للأسف بواسطة عبوتين مثبتتين في سيارته".

وأشار المجلس إلى أن زوجته وطفلاه وشقيقته ممن كانوا معه في السيارة أصيبوا بجروح في الحادث.

وأدان مجلس أمن إقليم كوردستان بشدة "هذا الفعل الإرهابي الجبان"، مؤكداً الشروع بفتح تحقيق في الحادث.

وتوعد المجلس الجناة بالقول "سينال مرتكبو هذا الفعل الإرهابي جزاءهم العادل".

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