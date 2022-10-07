سیاسة

كليفرلي يؤكد لمسرور بارزاني تضامنه مع ضحايا الهجمات الأخيرة على كوردستان

اتفق الجانبان على مواصلة العلاقات والتنسيق بينهما
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کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني جميس كليفرلي

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية البريطاني جميس كليفرلي مساء اليوم الجمعة تضامنه مع الضحايا الذين سقطوا في الهجمات الأخيرة على إقليم كوردستان.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بعد مكالمة هاتفية.

وذكر البيان أن مسرور بارزاني وكليفرلي تحدثا مساء اليوم، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة هنأ الوزير البريطاني بمناسبة تسلّم عمله الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه.

وأكد الجانبان على أهمية توطيد أواصر الصداقة والعلاقات الوثيقة بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة.

وعبّر وزير خارجية المملكة المتحدة عن تعازيه وتضامنه مع الضحايا الأبرياء الذين أُزهقت أرواحهم في الهجمات الأخيرة على إقليم كوردستان.

كما اتفق الجانبان على مواصلة العلاقات والتنسيق بينهما.

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